У россии нет шансов победить в этой войне, – Зеленский обратился к украинцам
Источник:телеграм Владимира Зеленского
Президент Владимир Зеленский 31 июля традиционно обратился к украинцам. Он подчеркнул, что ночью состоялся самый масштабный обстрел Николаева с начала вторжения.
россия выпустила десятки ракет по жилым домам, школам и другой социальной инфраструктуре. Удар оккупантов унес жизни Алексея Вадатурского и его жены Раисы, подчеркнул Зеленский.
Ранее Большая потеря для Украины, – Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью Вадатурского
Он был гендиректором одной из крупнейших агрокомпаний "Нибулон" и имел звание Героя Украины. Президент выразил искренние соболезнования семье погибшего. По словам Зеленского, именно такие люди и компании гарантировали миру продовольственную безопасность.
Пусть российские террористы даже не надеются, что им удастся разрушить социальный и производственный потенциал Украины,
- добавил глава государства.
Переброска войск россии не поможет
Зеленский отметил, что сейчас российская армия пытается усилить позиции в оккупированных районах Юга. Агрессор увеличивает активность на соответствующих направлениях. Часть российских сил с их позиций на востоке перебрасывают на юг – на Херсонщину и в Запорожскую область.
Однако президент предупредил, что это им не поможет. Ни один из российских ударов не остается без ответа от наших военных и разведчиков.
Президент поблагодарил каждого николаевца за силу, за защиту города и области. Так же выразил благодарность Никополю, Харькову, Кривому Рогу, всей Днепропетровщине, Запорожью, Херсонщине и тому подобное.
Стратегически у россии нет шансов одержать победу в этой войне. И нужно держаться, чтобы и на тактических уровнях государство-террорист чувствовало свой проигрыш. Нужно держаться на юге, на востоке и всюду,
– призвал президент.
Зеленский подписал ряд законов
Президент подписал несколько важных законов:
- закон о предоставлении дополнительных гарантий защиты работникам средств массовой информации, которые работают в районах ведения боевых действий. Это усилит защиту журналистов.
- Закон по обеспечению прав и свобод внутренне перемещенных лиц – ликвидируются бюрократические барьеры, которые ограничивали помощь людям.
- Закон по защите гражданского населения в случае чрезвычайных ситуаций и военных действий.
- Закон, который создает условия для комплексной термомодернизации зданий и упрощает процесс восстановления жилого сектора, поврежденного ударами оккупантов.
- Другие важные ратификационные законы и акты.
На следующей неделе – важные переговоры с партнерами
Зеленский анонсировал, что следующая неделя будет насыщена международной активностью. В понедельник будут важны переговоры с европейскими партнерами. Президент продолжит обращаться к международному сообществу.
Что бы ни произошло и что бы ни планировали оккупанты, мы должны делать свое – защищать наше государство и заботиться друг о друге,
- добавил Зеленский
Он подытожил, чем более эффективными будем в этом, тем быстрее достигнем победы.
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