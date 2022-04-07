У России огромная проблема, – военный эксперт предположил, когда будет вторая фаза наступления

Россия готовится ко второй фазе наступления на Украину. Россияне однозначно попытаются взять реванш, особенно перед 9 мая.

Однако у оккупантов сейчас огромные проблемы. Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Виктор Ягун.

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По его словам, эти проблемы не только с техникой. Хотя разведка сообщает, что бронетехники и в целом возможностей у россиян сейчас мало. Они уже снимают часть техники со своих запасов.

"Это фактически техника, которую не могут использовать сразу. 30 – 40%, а иногда и больше – просто непригодно к использованию. Им надо это срочно восстанавливать и на это нужно время", – сказал эксперт.

Когда будет вторая фаза наступления

Однако главная проблема в наличии живой силы. Например, самолеты может и есть, но летчиков нормальных нет, поскольку Украина достаточно мощно проредила их ряды.

Поэтому когда именно состоится вторая фаза наступления – трудно сказать. Вероятнее всего, не раньше, чем через неделю. Потому что у них есть огромные проблемы,

– подчеркнул Ягун.

Тем более морально-психологическая ситуация сейчас в боевых частях России, которые уже были на территории Украины, очень плачевная. Они банально могут их не скомплектовать.

"Ситуация затягивается, они должны подтянуть резервы. Но то, что россияне попытаются взять реванш, особенно перед 9 мая, это однозначно", – добавил специалист.

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