В России в запасе до 700 баллистических и тысячи других ракет, – Зеленский раскрыл планы России

У России в запасе находится около 700 баллистических ракет, и ежемесячно она производит еще 130 – 140 единиц такого вооружения. В то же время противник меняет тактику воздушных атак, делая ставку на реактивные беспилотники и пытаясь спровоцировать коллапс в украинских городах.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Киеве.

Что является приоритетом для противника?

Помимо баллистики, противник хранит в своих арсеналах еще несколько тысяч ракет других типов.

Для сдерживания оборонно-промышленного комплекса агрессора Украина призывает партнеров вводить санкции, чтобы усилить экономическое давление.

Санкции мы всегда требуем от США. Просим, даже требуем, и от Европейского Союза, и от других стран, которые должны остановить эти цепочки поставок некоторых элементов для этих ракет, чтобы сократить их производство,

– сказал украинский лидер.

По словам президента, россияне меняют тактику массированных атак. Враг планирует переходить от количества к качеству средств поражения. В частности, россияне будут пытаться максимально увеличить долю реактивных беспилотников вместо обычных "Шахедов" для ударов по инфраструктуре.

К тому же российские войска ставят целью вызвать коллапс в крупнейших городах Украины. Зеленский привел в пример последние попытки врага разрушить мосты в Киеве, чтобы разделить левый и правый берега столицы.

Они хотят, чтобы наши люди уезжали из больших городов, прежде всего из столицы,

– добавил глава государства.

Также Зеленский заявил, что Россия сознательно усиливает атаки на мосты, склады, дата-центры и объекты мобильной связи. Он подчеркнул, что Украина будет отвечать и на такие удары.