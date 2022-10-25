Россия до сих пор имеет элементную базу для изготовления ракет
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан. Он пояснил, что любая изготовленная в этом тысячелетии ракета имеет элементную базу, которую производят на ведущих мировых площадках – американских, китайских, тайваньских. А это контролируемые площадки, поэтому остановить движение элементной базы для производства российских ракет возможно и сейчас этим занимаются наши партнеры.
Обратите внимание Количество и точность ракетных обстрелов ближе к зиме будет повышаться, – военный эксперт
Однако важно, что Россия имеет определенное количество накопленной элементной базы, на основе которой военно-промышленный комплекс России сейчас и производит ракеты. Вместе с тем количество как ракет, так и элементов, необходимых для их создания, уменьшается.
То, что идут ракеты уже 2022 года, означает, что стратегические запасы и так называемый неприкосновенный запас россияне уже выбрали. Поэтому сейчас они выполняют две задачи – пополняют эти запасы и пытаются работать и по Украине,
– подчеркнул Свитан.
Итак, ракеты заканчиваются, а создание новых нуждается в ресурсах, которые россияне также имеют только в ограниченном количестве. Так что производить ракеты и сразу же использовать их для атак по Украине оккупанты смогут недолго.
Сколько ракет могут изготовить оккупанты
Более того, кроме ресурсов, нужно трезво оценивать и возможности производства. Военный эксперт объяснил, что на места Россия может производить 2-3 ракеты определенного типа, например Х-101, Х-555 или "Искандеров". То есть в год они могут получить 20 – 30 ракет контрактного типа или около 100 ракет в целом .
К слову, больше всего сложностей с производством у россиян именно с "Искандерами", поскольку элементная база для них особенно связана с современными системами GPS. На это указывает и то, что Россия заказывает у Ирана ракеты именно такого типа, как "Искандер".
Роман Свитан рассказал о ракетном запасе и возможностях производства России: смотрите видео
Ракетные обстрелы Украины: последние новости
- С 10 октября Россия регулярно обстреливает объекты критической инфраструктуры Украины. В этом месяце количество таких атак достигло 51 удара . Больше всего из них пришлись на Днепропетровщину, Львовщину, Винницкую, Сумскую, Харьковскую и город Киев.
- Предварительная массированная атака по объектам энергетики произошла 22 октября . Тогда оккупанты сосредоточились на Западе Украины и стреляли по Ровно, Луцку, Хмельницкому. Кроме того, попадали в объекты критической инфраструктуры в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.
- Не останавливают россияне обстреливать и общественные здания и жилые районы. Так, 23 октября враг снова атаковал Запорожье зенитными ракетами С-300, а также дронами-камикадзе.