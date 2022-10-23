Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что в ночь на 23 октября войска России атаковали Запорожье "шахидами". На месте обстрелов были обнаружены обломки дронов иранского производства.

К теме Ракетная атака по Запорожью: патрульные получили серьезные ранения

Зафиксирован прилет в здании

Сообщается, что в Запорожье один из дронов поразил общественное здание. По предварительной информации, пострадавших в результате обстрелов нет.

Окрестные населенные пункты оккупанты обстреляли с использованием ракет С-300. Был произведен ракетный обстрел одного из сел Запорожского района.

В результате попадания трех ракет с использованием ЗРК "С-300" повреждены частные дома и помещения школы.

Враг раньше мощно атаковал Запорожье

В предыдущий раз российские террористы атаковали Запорожье 21 октября. В результате обстрела в жилом многоэтажном доме повреждена газовая система, произошло возгорание, разрушена стена.

Также спасатели обнаружили во дворе жилого дома и изъяли для дальнейшего уничтожения боевую часть от ЗРК С-300.

Руководитель Запорожской ОВА также информировал, что под обстрел попал один из транспортных узлов, где находились автомобили. Там пострадали 4 человека. Всего в Запорожье в результате обстрела 21 октября известно о 5 раненых.

Кроме того, Россия обстреливала Запорожье и ночью 18 октября. Тогда оккупанты тоже ударили "шахидами", в результате чего возник пожар на объекте инфраструктуры.

Враг совершил ракетную атаку на Запорожье в ночь на 17 октября. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Ранее – детали обстрела Запорожья ракетами: смотрите видео