Об этом 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Он сообщил, что сначала российские войска двигались на Попасную, тогда они не смогли взять Горное и Золотое, ведь "взломали зубы". Там украинские военные держали и давали мощный отпор врагу. Они отбили очень много штурмов русских войск и те понесли большие потери по этим направлениям.

Они (украинские военные – 24 канал) отошли, когда Россия подтянула дополнительные резервы, а также опрокинула еще дополнительные силы. Они поняли, что это действительно необходимо для того, чтобы избежать окружения,

– рассказал Александр Мусиенко.

"Русские войска выходили к западу от Тошковки – там они как раз пытались перерезать украинским силам трассу на Лисичанск. И вообще соединение с теми подразделениями, которые находятся в районе Попасной. Для того чтобы наши подразделения из Горного и Золотого не могли нормально отойти", – объяснил Мусиенко.

По его словам, осознавая все риски, было принято верное решение, что наши силы должны вовремя отойти. Это необходимо, чтобы не попасть в окружение.

"Как следствие, мы видим, что российские войска там прорвались. Они берут под контроль, в том числе и дорогу, которая ведет на Лисичанск. Однако самое важное, что нет "котла" и окружения - этого избежали", - подытожил Александр Мусиенко.

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