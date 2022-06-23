Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Він повідомив, що спочатку російські війська рухалися на Попасну, тоді вони не змогли взяти Гірське та Золоте, адже "зламали об них зуби". Там українські військові тримали та давали потужну відсіч ворогу. Вони відбили дуже багато штурмів російських військ й ті зазнали великих втрат по цих напрямках.

Вони (українські військові – 24 канал) відійшли, коли Росія підтягнула додаткові резерви, а також перекинула ще додаткові сили. Вони зрозуміли, що це дійсно необхідно для того, аби уникнути оточення,

– розповів Олександр Мусієнко.

"Російські війська виходили на захід від Тошківки – там вони якраз намагалися перерізати українським силам трасу на Лисичанськ. І взагалі зʼєднання з тими підрозділами, які знаходяться в районі Попасної. Для того, аби наші підрозділи з Гірського та Золотого не могли нормально відійти", – пояснив Мусієнко.

За його словами, усвідомлюючи всі ризики, було прийняте правильне рішення, що наші сили мають вчасно відійти. Це необхідно, щоб не потрапити в оточення.

"Як наслідок, ми бачимо, що російські війська там прорвалися. Вони беруть під контроль, зокрема й дорогу, яка веде на Лисичанськ. Проте найважливіше те, що немає "котла" й оточення – цього уникнули", – підсумував Олександр Мусієнко.

Яка ситуація на Донбасі: останні новини

Британська розвідка повідомила, що окупантам вдалося на 5 кілометрів просунутися в бік Лисичанська та захопили кілька населених пунктів. У МВС вважають, що наразі загроза оточення Лисичанська є дуже високою.

Російські окупанти продовжують накопичувати сили на Сході України. Саме тому українська влада рекомендує місцевим залишити небезпечні населені пункти. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він наголосив, що Збройні Сили України стежать за всіма пересуваннями ворога, тому якогось неприємного "сюрпризу" для наших захисників не буде.

Російські окупанти в Маріуполі змінили тактику контролю пересування. Більшість сил вони перекинули з міста на інші напрямки.

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