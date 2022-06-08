У россиян нет перспектив на украинской земле, и они об этом знают, – Зеленский
Завершился 104-й день героической борьбы Украины против российских оккупантов. Владимир Зеленский записал очередное видеообращение, в котором прокомментировал актуальную ситуацию на фронте.
По словам президента, российские кафиры не верили в такое решительное сопротивление украинских военных и уже поняли, что не имеют никаких перспектив в Украине. 24 канал передает детали речи Зеленского.
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Зеленский об актуальной ситуации на фронте
Президент рассказал, что за сутки 7 июня ситуация на фронте не претерпела особых изменений . По его словам, продолжается героическая оборона Донбасса, а горячими остаются те же точки, что и раньше – Северодонецк, Лисичанск, Попасная.
Зеленский отметил, что кафиры не верили, что сопротивление украинских военных будет таким крепким, и теперь пытаются задействовать дополнительные ресурсы на Донбасском и Херсонском направлениях – перебрасывают туда новые подразделения, чтобы сдерживать наши действия.
Но какой в том смысл для них? Все равно большинство оккупационного контингента уже отлично поняло, что у них нет перспектив в Украине. Мы фиксируем это настроение в перехватах разговоров. Именно такое настроение доминирует в русской армии,
– заверил президент.
К слову, Владимир Зеленский добавил, что украинцы – это свободные люди, а не рабы российских оккупантов. Он отметил, что более 31 тысячи российских военных погибли с 24 февраля – Россия платит за совершенно бессмысленную войну против Украины почти по 300 жизней своих солдат ежедневно.
"И все равно настанет день, когда количество потерь даже для России пересечет предел допустимого", – убежден президент.
Потери России по состоянию на 7 июня
В развязанной Россией полномасштабной войне против Украины, по данным Генштаба ВСУ от 7 июня, страна-агрессорка уже потеряла :
- личного состава – 31 360 человек;
- танков – 1390 единиц;
- артиллерийских систем – 694 единицы;
- боевых бронированных машин – 3 416 единиц;
- ракетных систем залпового огня – 207 единиц;
- средств противовоздушной обороны – 96 единиц;
- вертолетов – 177 единиц;
- самолетов – 212 единиц;
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 533 единицы;
- крылатых ракет – 125 единиц;
- кораблей и катеров – 13 единиц;
- автомобильной техники и цистерн с топливом – 2405 единиц;
- специальной техники – 53 единицы.
Детальнее – ночное обращение Владимира Зеленского за 7 июня: смотрите видео