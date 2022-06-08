У россиян нет перспектив на украинской земле, и они об этом знают, – Зеленский

Завершился 104-й день героической борьбы Украины против российских оккупантов. Владимир Зеленский записал очередное видеообращение, в котором прокомментировал актуальную ситуацию на фронте.

По словам президента, российские кафиры не верили в такое решительное сопротивление украинских военных и уже поняли, что не имеют никаких перспектив в Украине. 24 канал передает детали речи Зеленского.

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Зеленский об актуальной ситуации на фронте

Президент рассказал, что за сутки 7 июня ситуация на фронте не претерпела особых изменений . По его словам, продолжается героическая оборона Донбасса, а горячими остаются те же точки, что и раньше – Северодонецк, Лисичанск, Попасная.

Зеленский отметил, что кафиры не верили, что сопротивление украинских военных будет таким крепким, и теперь пытаются задействовать дополнительные ресурсы на Донбасском и Херсонском направлениях – перебрасывают туда новые подразделения, чтобы сдерживать наши действия.

Но какой в том смысл для них? Все равно большинство оккупационного контингента уже отлично поняло, что у них нет перспектив в Украине. Мы фиксируем это настроение в перехватах разговоров. Именно такое настроение доминирует в русской армии,

– заверил президент.

К слову, Владимир Зеленский добавил, что украинцы – это свободные люди, а не рабы российских оккупантов. Он отметил, что более 31 тысячи российских военных погибли с 24 февраля – Россия платит за совершенно бессмысленную войну против Украины почти по 300 жизней своих солдат ежедневно.

"И все равно настанет день, когда количество потерь даже для России пересечет предел допустимого", – убежден президент.

Потери России по состоянию на 7 июня

В развязанной Россией полномасштабной войне против Украины, по данным Генштаба ВСУ от 7 июня, страна-агрессорка уже потеряла :

личного состава – 31 360 человек;

танков – 1390 единиц;

артиллерийских систем – 694 единицы;

боевых бронированных машин – 3 416 единиц;

ракетных систем залпового огня – 207 единиц;

средств противовоздушной обороны – 96 единиц;

вертолетов – 177 единиц;

самолетов – 212 единиц;

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 533 единицы;

крылатых ракет – 125 единиц;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и цистерн с топливом – 2405 единиц;

специальной техники – 53 единицы.

Детальнее – ночное обращение Владимира Зеленского за 7 июня: смотрите видео