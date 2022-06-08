За словами президента, російські окупанти не вірили у такий рішучий опір українських військових й уже зрозуміли, що не мають жодних перспектив в Україні. 24 канал передає деталі промови Зеленського.

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Зеленський про актуальну ситуацію на фронті

Президент розповів, що за добу 7 червня ситуація на фронті не зазнала особливих змін. За його словами, триває героїчна оборона Донбасу, а найгарячішими залишаються ті ж точки, що й раніше – Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна тощо.

Зеленський зауважив, що окупанти не вірили, що опір українських військових буде таким міцним, і тепер намагаються задіяти додаткові ресурси на Донбаському і Херсонському напрямках – перекидають туди нові підрозділи, щоб стримувати наші дії.

Але який в тому сенс для них? Все одно більшість окупаційного контингенту вже чудово зрозуміла, що у них немає перспектив в Україні. Ми фіксуємо цей настрій у відповідних перехопленнях розмов. Саме такий настрій домінує в російській армії,

– запевнив президент.

До слова, Володимир Зеленський додав, що українці – це вільні люди, а не "раби" російських окупантів. Він зауважив, що понад 31 тисяча російських військових загинули з 24 лютого – Росія сплачує за абсолютно безглузду війну проти України майже по 300 життів своїх солдатів щоденно.

"І все одно настане день, коли кількість втрат навіть для Росії перетне межу допустимого", – висловив переконання президент.

Втрати Росії станом на 7 червня

У розв'язаній Росією повномасштабній війні проти України, за даними Генштабу ЗСУ від 7 червня, країна-агресорка вже втратила:

особового складу – 31 360 осіб;

танків – 1 390 одиниць;

артилерійських систем – 694 одиниці;

бойових броньованих машин – 3 416 одиниць;

ракетних систем залпового вогню – 207 одиниць;

засобів протиповітряної оборони – 96 одиниць;

гелікоптерів – 177 одиниць;

літаків – 212 одиниць;

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 533 одиниці;

крилатих ракет – 125 одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки й цистерн з паливом – 2 405 одиниць;

спеціальної техніки – 53 одиниці.

Детальніше – нічне звернення Володимира Зеленського за 7 червня: дивіться відео