У россиян проблема с разведкой и корректировщиками огня, – экс-работник СБУ

Украинские военные метко уничтожают склады боеприпасов россиян, командные пункты оккупантов и т.д. В то же время у российских военных проблемы с разведкой и корректировщиками огня.

Об этом 24 каналу рассказал экс-работник СБУ Иван Ступак. Он подтвердил, что за последнее время ВСУ уничтожили пять крупных складов россиян с боеприпасами.

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Однако, по его мнению, оккупанты будут продолжать обстрелы украинских городов. "Трудно сказать, насколько они коррелируются с успехами на фронте. Они обстреливали нас в первый день войны и будут обстреливаться до последнего ", – считает он.

Ступак подчеркнул, что у россиян проблема с разведкой в Украине и корректировщиками огня. Потому что, по его мнению, ответ России должен быть по военным объектам или защитникам Украины.

Но они не попадают в такие цели, поскольку они не понимают, где они находятся, у них нет координат и корректировщиков огня и вообще проблема с разведкой,

– заявил эксперт.

Эксработник СБУ считает, что в России просто много ракет и им очень нужно куда-то стрелять.

"Я думаю, что они в первую очередь стреляли бы по военным объектам, но в случае, что у них нет этих данных, они просто стреляют повсюду, в частности по жилым домам", – пояснил он.

Но Ступак также не исключает того, что оккупанты могут намеренно стрелять по мирным. "К сожалению, неизвестно точно, сколько у России есть ракет", – добавил он.

Чего еще ждать от россиян? По мнению эксперта, Россия еще будет пытаться совершить непосредственные теракты на территории Украины, а не ракетные удары, в том числе с помощью агентуры или "сочувствующих России" людей. "Например, чтобы они доставили взрывчатку под какой-нибудь большой и важный объект и попытались его взорвать или повредить", – считает Ступак.

Ступак о ракетных ударах и проблемах российской армии:



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