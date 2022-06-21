У россиян сейчас нет сил для высадки десанта возле Одессы, – Братчук

Одесса остается важной целью для российской оккупации. Вот только сил совершить десантирование в этом месте у захватчиков нет.

Россия продолжает контролировать своими кораблями северо-западную часть акватории Черного моря. Она блокирует украинские порты и оккупировала остров Змеиный. Среди дальнейших планов – высадка десанта для захвата Одессы. Но пока таких возможностей у врага нет. Это подтвердил и представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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"Мы постоянно говорим о риске проведения военно-морской десантной операции. Хотя у врага нет возможности это сделать. Нет сил, недостаточно средств огневого поражения", – рассказал Сергей Братчук.

Угроза ракетных ударов

Вероятность же нанесения ракетных ударов остается высокой. По данным Сергея Братчука, для этого Россия вывела в море пять кораблей, вооруженных крылатыми ракетами "Калибр". Также там же есть и подлодка и четыре больших десантных корабля.

О том, что в акватории Черного и Азовского морей содержатся 5 носителей высокоточного оружия, готовых к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины, подтверждают и в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Ракетные удары по Югу Украины

Напомним, 20 июня российские оккупанты в течение 3 часов выпустили по Югу Украины 14 ракет. Это были 4 ракеты Х-31А из истребителя и 10 ракет Оникс.

В Одессе ракета попала в логистический продовольственный состав. Погибло гражданское лицо – охранник склада. Здание сгорело.

Одна из ракет типа "Оникс" была запущена по Очакову – она попала в сельскохозяйственные угодья в пригороде. Ее, скорее всего, выпустили с территории оккупированного Крыма.

Еще девять ракет "Оникс" запустили по югу Одесской области. В результате обстрелов в дельте Дуная повредили жилые дома на островах, а в Белгород-Днестровском районе – попали возле кладбища и возле объекта промышленной инфраструктуры.

Кроме того, враг выпустил две ракеты по Одесской области ночью на 20 июня, однако ПВО удалось их сбить.

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