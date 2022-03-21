У россиян уже моральный надлом – их бьют везде

Трудно сказать, как россияне планируют брать Одессу. Трудно оценить внутренние ресурсы – в первую очередь человеческие ресурсы, военные способности России на современном этапе.

Так, мы видим надлом, видим моральный надлом. Их бьют везде, как бы там ни было, мы желаем, чтобы и в море, и в воздухе россиян били значительно больше, чем на сегодня это делают.

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Морской десант

Думаю, что вопрос высадки морского десанта до конца с повестки дня не снят. С российской стороны есть определенная группировка кораблей огневой поддержки.

Слава Богу, нам в свое время помогало море, которое было штормовым. В таком состоянии оно не позволяло причалить российским судам.

Россия может попытаться захватить Одессу / Фото Getty Images

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Пятая колонна

Не забывайте, что есть еще и пятая колонна. В Одессе есть российские сторонники и ими пренебрегать нельзя. Надо учесть весь предыдущий негативный опыт. Особенно опираясь на прошлые события весны 2014-го.

Надеюсь, СБУ сделала соответствующие выводы. Город-крепость снаружи – это хорошо, но надо не забывать еще и о внутреннем периметре.

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