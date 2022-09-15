В Белгородской области на границе с Украиной вспыхнула российская таможня

У российских оккупантов вспыхнула таможня. Это произошло в Белгородской области на границе с нашим государством.

Соответствующую информацию сообщили в телеграмм-каналах, также ее подтвердили и у захватчиков. Пожар возник ориентировочно в 18 часов 15 сентября.

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У россиян горит таможня

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что у врагов горит таможня в Нехотеевке Белгородского района россии.

Впечатления россиян на таможне в Нехотеевке: "Шпарят, с*ки. По нас шпарят. Это танк х**рит, и танк где-то недалеко стоит,

– написал журналист.

Также он вспомнил оккупантам, мол, когда они по нашим фактически безоружным пограничникам на Гоптовке в ночь на 24 февраля "шпарили" и "х**рыли" из всего, что стреляло, то они "су**ми" не были.

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Активист Сергей Стерненко написал, что на границе с Украиной горит российская таможня: "Наверное, россия какие-то огнеопасные семена перевозила". Он также сронизировал, вероятно, это "Курская народная республика напала или самообстрел".

Пожар у россиян на таможне / Фото Сергея Стерненко

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Официальную информацию ВСУ о взрывах не предоставляла, однако у оккупантов уже началась паника. Они традиционно обвиняют нашу армию в атаках и написали, что якобы заправка рядом не пострадала, но горит таможенный терминал.

Стоит отметить, что в Офисе Президента объясняли, причастна ли Украина к мощным взрывам в приграничной России. Советник главы ОП Михаил Подоляк иронически процитировал фразу, что "над всей россией безоблачное небо. Но много "хлопков".

Украина официально уничтожает базы, склады и оккупантов только на всей временно оккупированной территории, включая Крым,

– сказал советник Андрея Ермака.

По его словам, все остальное – "в компетенции безоблачного неба над Таганрогом".

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