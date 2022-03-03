У российских властей паника, элиты вывозят родных из страны, – СМИ

3 марта 2022 , 14:52
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Источник:

"Украинская правда"

Украинские разведчики сообщают, что большинство представителей российской элиты эвакуируют своих родных и близких из Москвы. В частности, в Грузию, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты.

По данным разведчиков, в среде высшего политического руководства страны-агрессора продолжаются панические настроения. Также среди них растет уровень недоверия к Владимиру Путину. 

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Представители элиты эвакуируют своих близких, а также ищут места укрывательства на случай ядерной войны. 

Из разговора советника-посланника посольства России в США Люкманова Артура Рушановича с неустановленным лицом по имени Владислав Луценко, вероятность ядерного конфликта (не войны) присутствует, однако невелика,
– говорится в сообщении. 

По данным разведчиков, при этом, по мнению Луценко, Путин уже проиграл в войне с Украиной. Также высказывается мнение, что президент России "с ума сошел, а его состояние неадекватно".

 

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Автор: Тетяна Кійовська