У российского посольства в Чехии новый адрес – улица Украинских героев
2 апреля 2022 , 16:01Читати новину українською
Весь мир следит за ситуацией в Украине, мужественно противостоящей российским войскам. Множество цивилизованных стран выражают свою поддержку нашему государству по-разному.
У российского посольства в Чехии новый адрес
Чехия тоже не осталась в стороне. Страна решила сменить адрес посольства России. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Евгений Перебийнис.
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Вот такой теперь официальный адрес посольства мордора в Праге – Украинских Героев 36,
– подчеркнул он.
Он также прикрепил снимок экрана Google Maps. На нем видно, что адрес российского посольства теперь Украинских Героев 36.