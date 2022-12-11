Об этом во время стрима на 24 канале рассказал российский оппозиционный политик Гарри Каспаров. Он отметил, что пока пропаганда работает достаточно эффективно.
Важно Россияне уже готовятся к фронту на линии границы 1991 года, – полковник ВСУ
Политик добавил, что это не снимает ответственности с тех людей, которые все могли понять. Картинки Бучи и других мест, где совершены ужасные преступления, были доступны россиянам, заходившим через VPN. Однако большинство из них отторгают и утверждают, что это фейк.
"К сожалению, произошла ситуация, когда даже вполне умные люди пытаются найти какие-то объяснения, чтобы себя как-то защитить", – пояснил Каспаров.
Смотрите стрим с Гарри Каспаровым на ютубе 24 канала:
Конфликт в российской оппозиции
Он рассказал, что внутри российской оппозиции тоже идет конфликт. "Я отношусь к тому меньшинству, которое говорит, что это война России. Большинство пытается убедить всех, что это война Путина. Вот здесь и проходит разделение. Конечно, это война России, как это была война Германии. Да, был Гитлер, но война Германии", – акцентировал Гарри Каспаров.
Это попытка спрятаться, что есть плохой Путин, есть какие-то ужасные генералы, но вообще народ здесь ни при чем. По моему мнению, это очень неправильный подход, потому что это попытка примирить историческую вину,
– отметил политик.
По его словам, идет война, где, как в шахматах, есть белые и черные. Только две стороны и невозможно сидеть посередине. На Западе для себя тоже пока не вывели эту формулу. Люди должны четко осознавать, что находиться посередине нельзя.
"Вы не можете переезжать с одной линии фронта на другую линию фронта, поэтому я всегда поддерживал запрет на туристические визы. Немцы в 42 году в Лондон с туристическими визами не ездили", – сообщил Каспаров.
По его мнению, нужна всеобщая политика, которой пока на Западе нет. Как только возникает вопрос будущего России, здесь Запад впадает в ступор. Они панически опасаются, что распад этого огромного пространства с ядерным оружием, с безумным уже населением, с огромным уровнем преступности – может привести к непредсказуемым последствиям.
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