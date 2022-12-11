Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, российские оккупанты способны призвать около 150 тысяч срочников и хотя бы чему-то научить их за 2 – 3 месяца. Но подготовка их просто ужасная.

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Первая волна реальна – это около 150 тысяч человек. Сейчас идет подготовка 120 – 150 тысяч срочников на замену демобилизованным, которые перед тем призывались. В январе – феврале будет еще одна волна в 150 тысяч. Затем в марте – апреле,

– отметил Свитан.

К весне в оккупантов могут быть под рукой около 300 тысяч человек. Но у России уже нет возможности адекватно обеспечить их снаряжением и военной техникой.

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По мнению Свитана, такие группировки не боеспособны. Они фактически могут заниматься только обороной.

Уже можно говорить о том, что россияне готовятся защищать свою границу от злых украинцев. Они уже выкапывают засечные линии вдоль Курской, Белгородской и Брянской областей. Напасть на нас им не хватит сил. Может быть, по количеству и хватит. Но столько средств поражения у них уже нет,

– считает Свитан.

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По его словам, производство оружия в России уже начало давать оружие. Что-нибудь современное изготовить они уже не могут. Оккупанты способны поднять старое оружие, но довести его до боевого состояния часто невозможно.

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