Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, російські окупанти здатні призвати близько 150 тисяч строковиків та хоча б чогось навчити їх за 2 – 3 місяці. Але підготовка їхня просто жахлива.

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Перша хвиля реальна – це близько 150 тисяч людей. Зараз йде підготовка 120 – 150 тисяч строковиків на заміну демобілізованим, які перед тим призивалися. У січні – лютому буде ще одна хвиля в 150 тисяч. Потім в березні – квітні,

– зазначив Світан.

До весни в окупантів можуть бути під рукою близько 300 тисяч людей. Але в Росії вже немає можливості адекватно забезпечити їх спорядженням та військовою технікою.

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На думку Світана, такі угруповання не є боєздатними. Вони фактично можуть займатися лише обороною.

Вже можна казати про те, що росіяни готуються захищати свій кордон від злих українців. Вони вже викопують засічні лінії вздовж Курської, Білгородської та Брянської областей. Напасти на нас їм не вистачить сил. Можливо, за кількістю і вистачить. Але стільки засобів ураження в них вже немає,

– вважає Світан.

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За його словами, виробництво зброї в Росії вже почало давати зброї. Щось сучасне виготовити вони вже не можуть. Окупанти здатні підняти стару зброю, але довести її до бойового стану часто неможливо.

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