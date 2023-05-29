У российской пропагандистки истерика после интервью Малюка, – эксперт

СБУ побеждает россиян в войне спецслужб. Весь "хлопок" пылает либо на российской, либо на временно оккупированной территории.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний. В частности, эксперт рассказал, как российские пропагандисты отреагировали на интервью главы СБУ Василия Малюка.

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"После большого интервью главы СБУ "разорвало" российскую пропагандистку Скабееву. А что же произошло? Глава СБУ намекнул, а фактически подтвердил, что за взрывом Крымского моста стоит его Служба. И за октябрьской атакой морских дронов на корабли России в Севастопольской бухте тоже. Скабеева, очевидно, плохо следила за новостями, ведь коллеги уже писали, что 90% успешного "хлопка" в России и на оккупированных территориях – дело рук Службы", – считает Загородний.

По мнению политолога, интервью Малюка демонстрирует тот массив работы, который Служба осуществляет как в тылу, так и за линией фронта.

Только одна цифра: СБУ за год разоблачила более 300 российских агентов. Некоторые из них уже получили 15 лет тюрьмы за государственную измену. А некоторых удалось "перешнуровать" – их используют для дезинформации врага,

– подчеркивает эксперт.

"Но в первую очередь из разговора очевидно, что наши побеждают россиян в войне спецслужб. Ведь весь "хлопок" от спецслужб пылает либо на российской, либо на временно оккупированной территории. Россияне в этой контрразведывательной игре потерпели полное поражение. И именно этот факт вызывает истерику у пропагандистов", – резюмирует Голобуцкий.

Напомним, ранее глава СБУ Василий Малюк дал большое интервью журналисту Дмитрию Комарову, в котором впервые были обнародованы детали уникальных операций и названы имена проводивших их героев.