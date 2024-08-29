В Винницкой области у руководителя ТЦК конфисковали квартиру, которую должен был получить военный

У руководителя ТЦК в Винницкой области Романа Потерлевича конфисковали квартиру. Помещение стоимостью более 1,9 миллиона гривен взыскали в пользу государства.

Стоит заметить, что эту квартиру Потерлевич получил незаконным путем, ведь не покупал ее. Деньги за квартиру не вносились, а формально его передали отцу начальника ТЦК.

Смотрите также Глава АМКУ Кириленко внес залог в размере 30 миллионов, – СМИ

ВАКС взыскал с руководителя Винницкого ТЦК квартиру

Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства квартиру недалеко от Винницы, которую записали на отца руководителя ТЦК Романа Потерлевича – 64-летнего пенсионера Николая Потерлевича. Следователи утверждали, что деньги за квартиру не вносились, а регистрация недвижимости была лишь формальным основанием

Прокурор также добавил, что застройщик ЖК якобы решил "подарить квартиры военнослужащим". Тогда к нему обратился председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов и указал одну квартиру передать Потерлевичу, при этом оформив ее на отца.

Дело в том, что если бы квартиру оформили на Романа Потерлевича, то он потерял бы право на приобретение бесплатной квартиры,

– добавили в САП.

Поэтому, квартиру стоимостью более 1,9 миллиона гривен передали в доход государства. Более того, выяснилось, что дом действительно должен был получить защитник Украины, который был на фронте, однако ее "переписали" на Потерлевича.