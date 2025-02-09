Рустем Умеров получает самую высокую зарплату среди всех министров

Глава Министерства обороны имеет наибольшую заработную плату среди всех глав министерств. Это следует из данных, которые привели в МО.

24 Канал направил запрос в каждое из министерств относительно зарплат руководителей. Кроме Умерова, в топ-3 вошли Герман Галущенко и Игорь Клименко.

Смотрите также 5 лет Действия: как Минцифры запустило цифровую революцию для 22 миллионов украинцев и что будет дальше

Какая зарплата у Умерова и кто из министров получает самые большие зарплаты

Рустему Умерову платят больше всех.

В запросе от Министерства обороны ответили, что за год должностной оклад министра вырос с 89 865 гривен в январе 2024 года до 104 820 гривен в декабре того же года,

– сказано в материале.

За год глава МО получил 1 623 299 гривен. На втором месте министр энергетики Герман Галущенко (1 594 463 гривны), первую тройку замыкает министр внутренних дел Игорь Клименко (1 560 938 гривен).

Меньше всего получил глава Министерства национального единства Алексей Чернышов. Но не за плохую работу, а потому, что был только что назначен в декабре 2024 года.

24 Канал составил рейтинг зарплат, взяв за показатель фактически начисленные зарплаты без вычета налогов.