24 Канал надіслав запит у кожне з міністерств стосовно зарплат очільників. Окрім Умєрова, у топ-3 увійшли Герман Галущенко та Ігор Клименко.

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Яка зарплата в Умєрова і хто з міністрів отримує найбільші зарплати

Рустему Умєрову платять найбільше з усіх.

У запиті від Міністерства оборони відповіли, що за рік посадовий оклад міністра зріс з 89 865 гривень у січні 2024 року до 104 820 гривень у грудні того самого року,

– сказано в матеріалі.

За рік глава МО отримав 1 623 299 гривень. На другому місці міністр енергетики Герман Галущенко (1 594 463 гривні), першу трійку замикає міністр внутрішніх справ Ігор Клименко (1 560 938 гривень).

Найменше отримав глава Міністерства національної єдності Олексій Чернишов. Але не за погану роботу, а тому, що був щойно призначений у грудні 2024 року.

24 Канал склав рейтинг зарплат, узявши за показник фактично нараховані зарплати без вирахування податків.