Саакашвили разрешили осмотреть польским врачам после 6 месяцев задержки
Источник:AFP
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили сможет осмотреть польские врачи. В частности, они изучат его состояние и примут соответствующие решения по его лечению.
Это обзор состоится после почти полугодовой задержки, когда весь мир узнал проблемы со здоровьем Саакашвили. Пока он все еще находится в грузинской тюрьме.
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Саакашвили наконец-то осмотрят врачи
Адвокат Саакашвили Дито Садзаглишвили 12 июля отметил, что группе польских врачей, откомандированных Европейским Союзом, разрешили осмотреть заключенного экс-президента Грузии. Это решение приняло грузинское правительство.
После шести месяцев промедлений правительство наконец-то разрешило врачам посетить Михеила Саакашвили в больнице. Они изучают его состояние и впоследствии сделают свои выводы,
– заметил адвокат.
Следует отметить, что ранее независимые врачи утверждали, что экс-президент Грузии может умереть от болезней, развившихся у него во время заключения. Впрочем, грузинские власти утверждают, что Саакашвили предоставляется "должная медицинская помощь".
Ранее Саакашвили показал свое ужасное состояние здоровья
- Во время судебного заседания в начале июля экс-президент Грузии Михеил Саакашвили поднял футболку и показал, как он похудел за время пребывания в тюрьме. Он заявил, что, возможно, физически слаб, но очень силен внутри, вдохновлен и смел.
- После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Саакашвили. Он призвал Тбилиси "остановить это издевательство и договориться о возвращении Саакашвили в Украину".
- Также украинский лидер поручил нашему МИДу вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей.
- Уже 6 июля посол Грузии Георгий Закарашвили покинул Украину. Однако правительство Грузии отказалось проводить консультации и раскритиковало действия Киева.