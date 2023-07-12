Саакашвили разрешили осмотреть польским врачам после 6 месяцев задержки

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили сможет осмотреть польские врачи. В частности, они изучат его состояние и примут соответствующие решения по его лечению.

Это обзор состоится после почти полугодовой задержки, когда весь мир узнал проблемы со здоровьем Саакашвили. Пока он все еще находится в грузинской тюрьме.

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Саакашвили наконец-то осмотрят врачи

Адвокат Саакашвили Дито Садзаглишвили 12 июля отметил, что группе польских врачей, откомандированных Европейским Союзом, разрешили осмотреть заключенного экс-президента Грузии. Это решение приняло грузинское правительство.

После шести месяцев промедлений правительство наконец-то разрешило врачам посетить Михеила Саакашвили в больнице. Они изучают его состояние и впоследствии сделают свои выводы,

– заметил адвокат.

Следует отметить, что ранее независимые врачи утверждали, что экс-президент Грузии может умереть от болезней, развившихся у него во время заключения. Впрочем, грузинские власти утверждают, что Саакашвили предоставляется "должная медицинская помощь".

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