У селян отбирали все продукты: что происходило в селе на Черниговщине, где стояли кадыровцы

В Украине продолжают фиксировать доказательства зверства российских наемников. Да, в Черниговской области кадыровцы безжалостно отбирали у селян всю еду.

Как рассказывают в Центре стратегических коммуникаций и безопасности, российские наемники стремились морить голодом людей. В частности, на Черниговщине, где и стояли кадыровцы.

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Российские наемники проводили тотальную "продразверстку"

Так было в поселке Новый Быков. Оно расположено на линии наступления российских военных. Сейчас в нем можно увидеть множество единиц военной техники с отметкой "О" на бортах.

Оккупанты оставили под открытым небом военную технику / Фото ЦСК

Жители поселка рассказывают, что в нем стояли кадыровцы. И занимались они тем, что умеют лучше всего – забирали у сялян все продукты. То есть, тотальной "продразверсткой".

Свою же технику оккупанты ставили совсем близко к домам мирных жителей. Это делали специально, чтобы потом оправдываться, что по жителям села свои и бьют.

В Центре добавили, что уже организовали гуманитарный конвой в село. Жителей уже снабдили хлебом, молочной продукцией, яйцами, крупами, мукой и прочей пищей.

Журналисты раскрыли "упорных" кадыровцев – смотрите видео: