Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Отмечается, что "самый влиятельный лидер Китая со времен Мао Цзэдуна" отказался от четвертьвековой традиции и пропустил определение преемника на последнем съезде партии в 2022 году.

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Кто может прийти к власти в Китае

По данным издания, около 20% управленческих позиций в Китае будет обновлено в 2025 году. Теперь эти должности может занять молодое поколение чиновников, которые должны стать следующими высшими лидерами страны.

Аналитики отмечают, что к 2030-м годам эти лидеры достигнут возраста 60 лет – то есть пика карьеры для китайских госслужащих.

Чем дольше Си будет оставаться у власти, тем больше вероятность, что его будущий преемник будет избран из поколения после 70-х годов,

– сказал Нил Томас из Центра анализа Китая в Институте политики азиатского общества.

Среди потенциальных преемников выделяют Лю Цзе – в этом месяце он стал самым молодым губернатором в Китае. Отмечается, что сейчас Лю Цзе возглавляет богатую прибрежную провинцию Чжэцзян, однако эксперты не исключают и другого сценария развития событий в Китае.

Также возможно, что Си нарушит больше норм и будет держать своих близких союзников у власти значительно дольше традиционного пенсионного возраста, открывая новую эру политики пожилых людей в Пекине,

– предположил Нил Томас.

К слову, ранее Владимир Зеленский заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин может подтолкнуть кремлевского диктатора Владимира Путина к миру. По его словам, экономика страны-агрессора России очень сильно зависит от Китая.