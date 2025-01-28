Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Зазначається, що "найвпливовіший лідер Китаю з часів Мао Цзедуна" відмовився від чвертьстолітньої традиції та пропустив визначення наступника на останньому з'їзді партії у 2022 році.

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Хто може прийти до влади у Китаї

За даними видання, близько 20% управлінських позицій у Китаї буде оновлено у 2025 році. Тепер ці посади може зайняти молоде покоління посадовців, які мають стати наступними вищими лідерами країни.

Аналітики зазначають, що до 2030-х років ці лідери досягнуть віку 60 років – тобто піку кар'єри для китайських держслужбовців.

Чим довше Сі залишатиметься при владі, тим більша ймовірність, що його майбутній наступник буде обраний з покоління після 70-х років,

– сказав Ніл Томас із Центру аналізу Китаю в Інституті політики азіатського суспільства.

Серед потенційних наступників виділяють Лю Цзе – цього місяця він став наймолодшим губернатором в Китаї. Зазначається, що зараз Лю Цзе очолює багату прибережну провінцію Чжецзян, однак експерти не виключають і іншого сценарію розвитку подій у Китаї.

Також можливо, що Сі порушить більше норм і триматиме своїх близьких союзників при владі значно довше традиційного пенсійного віку, відкриваючи нову еру політики літніх людей у ​​Пекіні,

– припустив Ніл Томас.

До слова, раніше Володимир Зеленський заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін може підштовхнути кремлівського диктатора Владіміра Путіна до миру. За його словами, економіка країни-агресорки Росії дуже сильно залежить від Китаю.