В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности подчеркнули, что всего за один день "холодной войны" 18 января российские компании подешевели на 30,5 миллиарда долларов.

К теме Путин объявил о "признании" независимости боевиков Донбасса

Какие показатели ухудшились:

Индекс Мосбиржи упал практически на 12%.

Индекс РТС – почти на 15%. Они впервые скатились на эти отметки с ноября 2020 года.

В пятерке лидеров падение ценных бумаг таких российских компаний и финансовых организаций, как ВТБ (-20,9%), VK (-19,6%), "Роснефть" (-19,4%), "Аэрофлот" (– 18,6%), Сбер (-17,5%).

Также 14% теряют "Русал", Ozon, ГК "Пик" и "Яндекс".

Курс евро на данный момент вырос более чем на 2,7% и превысил 90 рублей.

Доллар подорожал на 2,5%, или почти на 2 рубля, и сейчас торгуется на бирже по 79,3 рубля.

Падение индексов российских компаний / Фото Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Что известно о "признании" "республик" Путиным: