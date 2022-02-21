В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности подчеркнули, что всего за один день "холодной войны" 18 января российские компании подешевели на 30,5 миллиарда долларов.
К теме Путин объявил о "признании" независимости боевиков Донбасса
Какие показатели ухудшились:
- Индекс Мосбиржи упал практически на 12%.
- Индекс РТС – почти на 15%. Они впервые скатились на эти отметки с ноября 2020 года.
- В пятерке лидеров падение ценных бумаг таких российских компаний и финансовых организаций, как ВТБ (-20,9%), VK (-19,6%), "Роснефть" (-19,4%), "Аэрофлот" (– 18,6%), Сбер (-17,5%).
- Также 14% теряют "Русал", Ozon, ГК "Пик" и "Яндекс".
- Курс евро на данный момент вырос более чем на 2,7% и превысил 90 рублей.
- Доллар подорожал на 2,5%, или почти на 2 рубля, и сейчас торгуется на бирже по 79,3 рубля.
Падение индексов российских компаний / Фото Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности
Что известно о "признании" "республик" Путиным:
- Еще 15 февраля Госдума России обратилась к Путину с просьбой признать так называемые "псевдореспублики на Донбассе".
- 21 февраля с таким обращением к Путину уже выступили предводители наемников Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
- Глава Кремля созвал Совбез, чтобы якобы обсудить вопросы Донбасса.
- Вечером 21 февраля он выступил с обращением к российскому народу, в котором и сказал о "легитимизации образований".
- Большинство стран массово осуждают решения Путина, а вот Куба, Венесуэла, Никарагуа, Сирия, самопровозглашенные Абхазия и Южная Осетия, а также Чечня "поздравили".