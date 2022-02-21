У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наголосили, що лише за один день "холодної війни" 18 січня російські компанії подешевшали на 30,5 мільярда доларів.

До теми Путін оголосив про "визнання" незалежності бойовиків Донбасу

Які показники погіршились:

Індекс Мосбіржі впав майже на 12%.

Індекс РТС – майже на 15%. Вони вперше скотилися на ці позначки з листопада 2020 року.

У п'ятірці лідерів падіння цінних паперів таких російських компаній та фінансових організацій, як ВТБ (-20,9%), VK (-19,6%), "Роснєфть" (-19,4%), "Аерофлот" (-18,6%), Ощад (-17,5%).

Також 14% втрачають "Русал", Ozon, ГК "Пік" та "Яндекс".

Курс євро на момент виріс більш ніж на 2,7% і перевищив 90 рублів.

Долар подорожчав на 2,5%, або майже на 2 рублі, і зараз торгується на біржі по 79,3 рубля.

Падіння індексів російських компаній / Фото Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Що відомо про "визнання" "республік" Путіним: