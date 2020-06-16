У одного из сотрудников аппарата Совета национальной безопасности и обороны обнаружили коронавирус SARS-CoV-2. Поэтому СНБО переходит в онлайн-режим работы.

Информацию о коронавирусе у сотрудника СНБО подтвердил секретарь ведомства Алексей Данилов в комментарии ZN.UA.

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По его словам, инфицированным оказался работник Ситуационного центра СНБО, который располагается на улице Петра Болбочана, а не в Офисе Президента на улице Банковой.

Несмотря на это, в СНБО ограничили общение и контакты, перейдя в онлайн-режим работы.

Кроме того, проводится эпидемиологическое расследование и устанавливаются лица, которые контактировали с больным.

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