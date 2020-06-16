У сотрудника СНБО обнаружили коронавирус
У одного из сотрудников аппарата Совета национальной безопасности и обороны обнаружили коронавирус SARS-CoV-2. Поэтому СНБО переходит в онлайн-режим работы.
Информацию о коронавирусе у сотрудника СНБО подтвердил секретарь ведомства Алексей Данилов в комментарии ZN.UA.
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По его словам, инфицированным оказался работник Ситуационного центра СНБО, который располагается на улице Петра Болбочана, а не в Офисе Президента на улице Банковой.
Несмотря на это, в СНБО ограничили общение и контакты, перейдя в онлайн-режим работы.
Кроме того, проводится эпидемиологическое расследование и устанавливаются лица, которые контактировали с больным.
Коронавирус у представителей украинской власти
- Коронавирус обнаружили у жены президента Елены Зеленская. Инфекцию у нее диагностировали еще 12 июня, а 16 июня ее госпитализировали из-за двусторонней пневмонии.
- После этого случая Президент Владимир Зеленский перешел на особый режим работы. Коронавирус у него и его детей не обнаружили.
- Была информация о коронавирусе у вице-премьера Алексея Резникова и советника президента Руслана Демченко. Однако эта информация не подтвердилась. А тесты оба политиков сдали после официального визита во Францию.
- Что касается народных депутатов, то официально подтверждены случаи коронавируса как минимум у 11 народных избранников.