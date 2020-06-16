У одного зі співробітників апарату Ради національної безпеки та оборони виявили коронавірус SARS-CoV-2. Через це РНБО переходить в онлайн-режим роботи.

Інформацію про коронавірус у співробітника РНБО підтвердив секретар відомства Олексій Данілов у коментарі ZN.UA.

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За його словами, інфікованим виявився працівник Ситуаційного центру РНБО, що розташовується на вулиці Петра Болбочана, а не в Офісі Президента на вулиці Банковій.

Попри це, в РНБО обмежили спілкування та контакти, перейшовши в онлайн-режим роботи.

Окрім того проводиться епідеміологічне розслідування та встановлюються особи, які контактували з хворим.

Коронавірус у представників української влади

Коронавірус виявили у дружини президента Олени Зеленської. Інфекцію в неї діагностували ще 12 червня, а 16 червня її госпіталізували через двосторонню пневмонію.

Після цього випадку Президент Володимир Зеленський перейшов на особливий режим роботи. Коронавірус у нього та його дітей не виявили.

Була інформація про коронавірус у віцепрем'єра Олексія Резнікова та радника президента Руслана Демченка. Однак ця інформація не підтвердилася. А тести обоє політиків здали після офіційного візиту до Франції.