У співробітника РНБО виявили коронавірус
У одного зі співробітників апарату Ради національної безпеки та оборони виявили коронавірус SARS-CoV-2. Через це РНБО переходить в онлайн-режим роботи.
Інформацію про коронавірус у співробітника РНБО підтвердив секретар відомства Олексій Данілов у коментарі ZN.UA.
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За його словами, інфікованим виявився працівник Ситуаційного центру РНБО, що розташовується на вулиці Петра Болбочана, а не в Офісі Президента на вулиці Банковій.
Попри це, в РНБО обмежили спілкування та контакти, перейшовши в онлайн-режим роботи.
Окрім того проводиться епідеміологічне розслідування та встановлюються особи, які контактували з хворим.
Коронавірус у представників української влади
- Коронавірус виявили у дружини президента Олени Зеленської. Інфекцію в неї діагностували ще 12 червня, а 16 червня її госпіталізували через двосторонню пневмонію.
- Після цього випадку Президент Володимир Зеленський перейшов на особливий режим роботи. Коронавірус у нього та його дітей не виявили.
- Була інформація про коронавірус у віцепрем'єра Олексія Резнікова та радника президента Руслана Демченка. Однак ця інформація не підтвердилася. А тести обоє політиків здали після офіційного візиту до Франції.
- Щодо народних депутатів, то офіційно підтверджено випадки коронавірусу як мінімум в 11 народних обранців.