У США есть "Пэтриот": дипломат рассказал, почему на самом деле Трамп не передает их Украине

В США вновь заговорили о якобы нехватке ракет на фоне операций против Ирана и потребностей Украины в средствах противовоздушной обороны. В то же время между Белым домом и Конгрессом продолжается спор о финансировании уже проведенных военных операций и будущих оборонных расходов.

Историк, политик и дипломат Роман Безсмертный в эфире 24 Канала объяснил, почему разговоры о дефиците PAC-3 могут не отражать реальное состояние американских запасов. По его мнению, причина задержки помощи Украине в значительной степени кроется во внутриполитическом противостоянии Дональда Трампа с Конгрессом.

Трамп использует помощь Украине как рычаг давления на Конгресс

Разговоры о нехватке американских ракет усилились после операций против Ирана, на которые Конгресс отдельного разрешения не давал. По завершении первого этапа кампании Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн обратились к законодателям с просьбой выделить 67 миллиардов долларов для покрытия уже понесенных расходов, в частности, стоимости ракет, использованных из имеющихся запасов.

Конгресс не выделил средства на ракеты, которые уже были использованы. Но это не означает, что склады опустошены или что этих ракет больше нет,

– подчеркнул Безсмертный.

Параллельно Белый дом просит заложить около 1,5 триллиона долларов на оборону на следующий год, значительная часть этих средств также должна пойти на ракетные программы. Однако ни по поводу 67 миллиардов долларов, ни по поводу будущего оборонного бюджета Конгресс пока не дал Трампу того ответа, на который он рассчитывал.

Первым шагом Трампа было заставить Конгресс пойти навстречу и выделить средства на покрытие расходов операции в Иране. Он фактически заявил: если вы так поступите, то я отложу выделение 400 миллионов долларов, которые были ассигнованы Украине до 2029 года. Это был первый шаг по шантажу Конгресса,

– пояснил дипломат.

В такой ситуации тема военной помощи Украине становится частью внутренней борьбы в Вашингтоне. Безсмертный считает, что Трамп пытается использовать ее как один из немногих доступных ему рычагов, чтобы добиться от Конгресса финансирования собственных решений по Ирану и будущих оборонных расходов.

Проблема не в запасах ракет, а в противостоянии с Конгрессом

Сообщения о якобы конфликте между Трампом и Питом Хэгсетом из-за вооружений, по мнению Безсмертного, следует рассматривать в более широком контексте спора Белого дома с законодателями. Речь идет о средствах на уже проведенные операции против Ирана и будущее финансирование обороны, по поводу которого президент пока не получил желаемого решения.

Вся нынешняя болтовня свидетельствует о том, что речь идет не о наличии или отсутствии запасов ракет. Речь идет о взаимоотношениях между Конгрессом и президентом в вопросе финансирования операций в Иране и бюджетных ассигнований на следующий год,

– пояснил дипломат.

Бессмертный также не согласен с тем, что задержки можно объяснить критическим истощением американских арсеналов. Он обратил внимание на объемы запасов, которыми располагали США в начале операции против Ирана, и считает, что проблема заключается прежде всего в политическом решении относительно их дальнейшего использования.

И PAC-3, и "Томагавк", и баллистические ракеты в Соединенных Штатах есть. Их запасы на момент начала операции в Иране исчислялись не единицами тысяч, а десятками тысяч,

– подчеркнул Безсмертный.

Нынешние заявления о дефиците он рассматривает как попытку Трампа с помощью внешнеполитических инструментов решить внутреннюю проблему в отношениях с Конгрессом. Для Украины последствия этой борьбы вполне практичны: необходимые ракеты приходится искать среди различных партнеров, пока решения в Вашингтоне затягиваются.

Безсмертный объяснил задержку с поставкой ракет PAC-3 для Украины: смотрите видео