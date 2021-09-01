Нашей стране повезло бы, если бы США приняли участие в соответствующих переговорах. Об этом в программе "Первые лица" с Еленой Трибушной сказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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Кравчук: Участие США в любом формате помогло бы Украине

По ее словам, нормандский формат нельзя изменить только по желанию Украины. Даже если государство заручится поддержкой Франции и Германии.

Ведь в соответствующих переговорах должна принимать участие Россия. А также – свидетели, которые подтвердили, что государство-агрессор врет.

США и мы имеем одну позицию. США не признают оккупации, не верят байкам, что так называемые "республики" что-то решают,
– отметила Кравчук.

Она отметила, что участие США в каком-то формате, в переговорах очень помогло бы Украине. Было бы хорошо, даже если бы в нашем государстве появился специальный представитель Государственного департамента, как когда-то был Курт Волкер.

Кравчук отметила, что на встрече 1 сентября Байден и Зеленский могут поговорить о привлечении США к переговорам. Соответствующая тема должна обсуждаться на уровне президентов, ведь именно глава государства назначает спецпредставителя.

О чем поговорят Зеленский и Байден

  • Встреча Зеленского и Байдена состоится уже 1 сентября в Вашингтоне.
  • Президенты планируют встретиться в формате один на один, а также – дать совместный брифинг.
  • По словам уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, украинский президент везет в США список пленных.
  • Экс-посол Украины в США Валерий Чалый считает, что, вероятно, Зеленский вернется с США с поддержкой для Украины.

США в переговорах по Донбассу: коротко

  • Зеленский после встречи с немецким канцлером Ангелой Меркель подчеркнул, что хочет, чтобы США помогли мирно урегулировать ситуацию на Донбассе.
  • Также появилась информация, что Андрей Ермак и Виктория Нуланд обсудили вовлечение США в нормандский формат.
  • По словам украинского президента, Украина намерена построить нормандский формат, пригласив США.