Нашій країні пощастило б, якби США взяли участь у відповідних переговорах. Про це у програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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Кравчук: Участь США у будь-якому форматі допомогла б Україні

За її словами, нормандський формат не можна змінити лише за бажанням України. Навіть якщо держава заручиться підтримкою Франції та Німеччини.

Адже у відповідних переговорах повинна брати участь Росія. А також – свідки, які б підтвердили, що держава-агресорка бреше.

США і ми маємо одну позицію. США не визнають окупації, не вірять байкам, що так звані "республіки" щось вирішують,

– наголосила Кравчук.

Вона відзначила, що участь США в якомусь форматі, у переговорах дуже допомогла б Україні. Було б добре, навіть якби в нашій державі з'явився спеціальний представник Державного департаменту, як колись був Курт Волкер.

Довідка. Курт Волкер – американський дипломат. З 2017 по 2019 роки він був спеціальним представником Держдепартаменту США з питань України. Волкер регулярно критикує дії Росії.

Кравчук наголосила, що на зустрічі 1 вересня Байден та Зеленський можуть поговорити про залучення США до переговорів. Відповідна тема повинна обговорюватися на рівні президентів, адже саме очільник держави призначає спецпредставника.

Про що поговорять Зеленський і Байден

Зустріч Зеленського та Байдена відбудеться вже 1 вересня у Вашингтоні.

Президенти планують зустрітись у форматі віч-на-віч, а також – дати спільний брифінг.

За словами уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, український президент везе у США список полонених.

Експосол України в США Валерій Чалий вважає, що, ймовірно, Зеленський повернеться з США із підтримкою для України.

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