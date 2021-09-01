Нашій країні пощастило б, якби США взяли участь у відповідних переговорах. Про це у програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
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Кравчук: Участь США у будь-якому форматі допомогла б Україні
За її словами, нормандський формат не можна змінити лише за бажанням України. Навіть якщо держава заручиться підтримкою Франції та Німеччини.
Адже у відповідних переговорах повинна брати участь Росія. А також – свідки, які б підтвердили, що держава-агресорка бреше.
США і ми маємо одну позицію. США не визнають окупації, не вірять байкам, що так звані "республіки" щось вирішують,
– наголосила Кравчук.
Вона відзначила, що участь США в якомусь форматі, у переговорах дуже допомогла б Україні. Було б добре, навіть якби в нашій державі з'явився спеціальний представник Державного департаменту, як колись був Курт Волкер.
Кравчук наголосила, що на зустрічі 1 вересня Байден та Зеленський можуть поговорити про залучення США до переговорів. Відповідна тема повинна обговорюватися на рівні президентів, адже саме очільник держави призначає спецпредставника.
Про що поговорять Зеленський і Байден
- Зустріч Зеленського та Байдена відбудеться вже 1 вересня у Вашингтоні.
- Президенти планують зустрітись у форматі віч-на-віч, а також – дати спільний брифінг.
- За словами уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, український президент везе у США список полонених.
- Експосол України в США Валерій Чалий вважає, що, ймовірно, Зеленський повернеться з США із підтримкою для України.
США у переговорах щодо Донбасу: коротко
- Зеленський після зустрічі з німецькою канцлеркою Ангелою Меркель наголосив, що хоче, аби США допомогли мирно врегулювати ситуацію на Донбасі.
- Також з'явилась інформація, що Андрій Єрмак та Вікторія Нуланд обговорили залучення США до нормандського формату.
- За словами українського президента, Україна має намір розбудувати нормандський формат, запросивши США.