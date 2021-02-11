Возле столицы Канады упал самолет: есть жертва – фото
Вблизи Оттавы в лесной местности 10 февраля упал небольшой самолет. В результате аварии погиб один человек.
Источник:CBC
В милицию и пожарным поступило сообщение об авиакатастрофе в сельской местности в районе аэропорта Карпа.
Читайте также Возле Куршевеля разбился вертолет: есть погибшие
Что известно об аварии самолета
- Спасатели нашли самолет Blackshape BS100 в огне в лесной зоне недалеко от аэропорта.
- Сначала пожарные использовали переносные огнетушители, чтобы потушить пламя. После этого проложили в лес шланги, чтобы полностью ликвидировать возгорание.
Есть жертва катастрофы
Полиция сообщила, что на месте трагического инцидента нашли тело человека. Вероятно, он находился в самолете.
Вблизи столицы Канады разбился самолет: Фото Ottawa Fire Services
Авария произошла недалеко от аэропорта Карпа: смотрите карту
Поделиться новостью