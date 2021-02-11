Вблизи Оттавы в лесной местности 10 февраля упал небольшой самолет. В результате аварии погиб один человек.

В милицию и пожарным поступило сообщение об авиакатастрофе в сельской местности в районе аэропорта Карпа.

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Что известно об аварии самолета

Спасатели нашли самолет Blackshape BS100 в огне в лесной зоне недалеко от аэропорта.

в огне в лесной зоне недалеко от аэропорта. Сначала пожарные использовали переносные огнетушители, чтобы потушить пламя. После этого проложили в лес шланги, чтобы полностью ликвидировать возгорание.

Есть жертва катастрофы

Полиция сообщила, что на месте трагического инцидента нашли тело человека. Вероятно, он находился в самолете.

Справка. Аэропорт Карпа расположен примерно в 30 километрах к западу от центра Оттавы.

Вблизи столицы Канады разбился самолет: Фото Ottawa Fire Services

Firefighters located the small plane in a wooded area south of the airport. The plane was on fire and crews used portable extinguishers to bring the fire under control before stretching a hose line into the woods to fully extinguish the fire. https://t.co/hR4kKDjjVv pic.twitter.com/lFZITsChdc — Ottawa Fire Services (@OttFire) February 10, 2021

Авария произошла недалеко от аэропорта Карпа: смотрите карту