Біля столиці Канади впав літак: є жертва – фото
Поблизу Оттави у лісовій місцевості 10 лютого впав невеликий літак. У результаті аварії загинула одна людина.
Джерело:CBC
До правоохоронців та пожежників надійшло повідомлення про авіакатастрофу в сільській місцевості в районі аеропорту Карпа.
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Що відомо про аварію літака
- Рятувальники знайшли літак Blackshape BS100 у вогні в лісовій зоні недалеко від аеропорту.
- Спершу пожежники використовували переносні вогнегасники, аби загасити полум'я. Після цього проклали у ліс шланги, щоб повністю ліквідувати займання.
Є жертва катастрофи
Поліція повідомила, що на місці трагічного інциденту знайшли тіло людини. Ймовірно, вона перебувала в літаку.
Поблизу столиці Канади розбився літак: Фото Ottawa Fire Services
Аварія сталася неподалік аеропорту Карпа: дивіться карту
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