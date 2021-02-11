Поблизу Оттави у лісовій місцевості 10 лютого впав невеликий літак. У результаті аварії загинула одна людина.

До правоохоронців та пожежників надійшло повідомлення про авіакатастрофу в сільській місцевості в районі аеропорту Карпа.

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Що відомо про аварію літака

Рятувальники знайшли літак Blackshape BS100 у вогні в лісовій зоні недалеко від аеропорту.

в лісовій зоні недалеко від аеропорту. Спершу пожежники використовували переносні вогнегасники, аби загасити полум'я. Після цього проклали у ліс шланги, щоб повністю ліквідувати займання.

Є жертва катастрофи

Поліція повідомила, що на місці трагічного інциденту знайшли тіло людини. Ймовірно, вона перебувала в літаку.

Довідка. Аеропорт Карпа розташований приблизно за 30 кілометрів на захід від центру Оттави.

Поблизу столиці Канади розбився літак: Фото Ottawa Fire Services

Firefighters located the small plane in a wooded area south of the airport. The plane was on fire and crews used portable extinguishers to bring the fire under control before stretching a hose line into the woods to fully extinguish the fire. https://t.co/hR4kKDjjVv pic.twitter.com/lFZITsChdc — Ottawa Fire Services (@OttFire) February 10, 2021

Аварія сталася неподалік аеропорту Карпа: дивіться карту