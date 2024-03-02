У Сырского карт-бланш на кадровые изменения, ожидаю конкретных предложений, - Зеленский

Владимир Зеленский во время вечернего обращения заявил, что ждет от Александра Сырского детального доклада и конкретных предложений по дальнейшим изменениям и нашим действиям.

ежедневно я в коммуникации с партнерами, чтобы мы могли получить именно то, что необходимо. Ежедневно – доклады военных. Ежедневно Главком и командующие на фронте, именно там, где нужно. У Главкома – карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах – любые.

Все украинские командиры должны знать фронт, чувствовать фронт – реальные потребности. Должны реально быть с солдатами, сержантами. Быть такими, какими нужно, чтобы достигать украинских целей.

В начале недели после возвращения генерал-полковника Сырского с фронта я ожидаю его с подробным докладом и конкретными предложениями относительно дальнейших изменений и наших действий.

Готовим и дальнейшую работу с партнерами – наши встречи, наши переговоры – ради оружия для Украины, ради непрерывности поддержки.

Сила нужна, и от всех. Надо выиграть эту битву. Битву против зла и также против уныния, на которую Путин очень рассчитывает. Надо защитить Украину и жизнь. И мы можем это сделать.

Я благодарю каждого и каждой, кто сейчас в бою, на боевых постах, на боевых задачах!