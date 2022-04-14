Яркий пример человеческой тупости

Об этом в эфире 24 канала сказал ведущий Артем Овдиенко. Он объяснил, почему так считает.

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То есть, понимаете, у него было 154 объекта имущества в Украине, и он вел сюда путинскую армию. Вот каким тупым нужно быть человеком, чтобы зарабатывать в Украине, и одновременно привезти сюда российские войска, которые все это взялись разрушать,

– сказал журналист.

Он задал риторический вопрос – чего не хватало Медведчуку? Он был политическим деятелем, имел свои телеканалы.

"Да живи ты, будь как все, будь украинцем. Радуйся тому, что имеешь. Умножай это законным образом. Но нет. Его это не устраивало, он хотел большего", – добавил Овдиенко.

Напомним, что среди арестованного имущества Медведчука:

26 автомобилей,

30 земельных участков,

23 дома,

32 квартиры,

17 паркомест,

моторная яхта.

Под арест также попали доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарным владельцем которых Медведчук или его жена.

"Отдельный вопрос – зачем столько всего и как ему это удалось накупить. Но вести сюда российскую армию, чтобы это все уничтожить – Медведчук, у тебя есть ум?", – добавил ведущий.

Напомним, кума Путина Виктора Медведчука подозревают в госизмене и содействии деятельности террористической организации. 12 апреля он был задержан благодаря усилиям Службы безопасности Украины.

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