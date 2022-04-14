Яскравий приклад людської тупості

Про це в ефірі 24 каналу сказав ведучий Артем Овдієнко. Він пояснив, чому так вважає.

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Тобто, розумієте, у нього було 154 об'єкти майна в Україні і він вів сюди путінську армію. От якою тупою треба бути людиною, щоб заробляти в Україні, і одночасно привезти сюди російські війська, які все те взялися руйнувати,

– сказав журналіст.

Він поставив риторичне питання – чого не вистачало Медведчуку? Він був політичним діячем, мав свої телеканали.

"Та живи ти, будь як всі, будь українцем. Тішся з того, що маєш. Примножуй це в законний спосіб. Але ніт. Його це не влаштовувало, він хотів більшого", – додав Овдієнко.

Нагадаємо, що серед арештованого майна Медведчука:

26 автомобілів,

30 земельних ділянок,

23 будинки,

32 квартири,

17 паркомісць,

моторна яхта.

Під арешт також потрапили частки в статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарним власником яких є Медведчук чи його дружина.

"Окреме запитання – нащо стільки всього і як йому це вдалося накупити. Але вести сюди російську армію, щоб це все знищити – Медведчук, у тебе розум є?", – додав ведучий.

Нагадаємо, кума Путіна Віктора Медведчука підозрюють у держзраді та сприянні діяльності терористичної організації. 12 квітня його затримали завдяки зусиллям Служби безпеки України.

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