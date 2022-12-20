Треть россиян имеют знакомых, погибших на войне: украинцы провели опрос

Треть россиян имеют знакомых или родственников, погибших во время русско-украинской войны. Некоторые назвали даже несколько погибших.

Об этом в эфире 24 канала сообщил руководитель ИКАР, доктор социологических наук Александр Шульга. Он предоставил данные опроса, который ИКАР накануне провел среди россиян.

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У россиян состояние разорванного сознания

По мнению Александра Шульги, россияне находятся в состоянии разорванного сознания, часто выбирая ответы на противоречащие друг другу вопросы.

"С оптимизмом относительно будущего России высказалось 74% опрошенных, а о своем будущем – 78%. И в то же время, когда спрашиваем, есть ли у вас знакомые, друзья, уже мобилизовавшиеся коллеги, около 60% уже имеют таких людей. А у трети опрошенных уже есть погибшие знакомые в ходе войны. Есть даже небольшой процент тех, кто потерял не одного, а нескольких", – объяснил доктор социологических наук.

Согласно данным опроса, 62% взрослого населения полагают, что события в России развиваются в правильном направлении. Наибольшей проблемой для страны большинство россиян называют так называемую "специальную военную операцию"

Александр Шульга заверил, что запретил операторам намекать опрашиваемым на любые варианты ответа, чтобы россияне не получали подсказок.

То есть, сами говорите, мы не будем вам вкладывать в уста ответ. 50% назвали так называемую СВО самой большой проблемой. На втором месте с количеством голосов вдвое меньше – это маленькие зарплаты и пенсии. На третьем месте – рост цен,

– рассказал руководитель ИКАР.

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Отступление из Херсона – позитив для большинства россиян

Только 3% опрошенных считают, что агрессия России против Украины достигла всех поставленных целей. 39% ответили, что она достигла их отчасти. В то же время 74% людей очень положительно оценили отступление русских войск из Херсона.

"48% опрошенных за то, чтобы так называемая СВО продолжалась до победного конца без временных рамок. А с другой стороны мы спрашиваем, если завтра объявят о завершении так называемой СВО, то 79% говорят, что это прекрасно! У меня была гипотеза относительно разорванного сознания россиян, но данные опроса подсказали, что действительно так и есть", – рассказал Александр Шульга.

Старшее поколение более кровожадное

По данным опроса, 63% россиян поддерживают ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре. Руководитель ИКАР отметил, что молодежь до 30 лет меньше поддерживает такие действия: за проголосовали 39%, против – 45%. Среди старшего поколения (старше 55 лет) ракетные удары поддержало почти три четверти респондентов. Против таких действий высказалось 20% россиян.

"Мы задавали вопрос относительно отношения к частичной и общей мобилизации. Самые трезвые и умеренные взгляды выражала молодежь 18 – 30 лет. А вот старшее поколение было более кровожадным. И так называемая СВО должна дойти до конца, и общую мобилизацию поддерживают, если она будет, и частичную", – добавил Александр Шульга.

Опросы будут проходить каждый месяц

По словам руководителя ИКАР, для опроса выбрали телефонную методику, ведь face-to-face провести было невозможно, а от варианта онлайн-опроса отказались, ведь не все представители "глубинного народа" имеют доступ в интернет.

"У нас есть телефонная база, мы построили выборку макрорегионами (федеральными округами) и по возрасту и полу. На первом этапе программное обеспечение выбирало случайный телефон и далее эти номера распределялись между операторами, которые и осуществляли опрос", - пояснил доктор социологических наук.

Александр Шульги рассказал, что опрошенные не знали, что им звонят из Украины.

Responce-rate был очень хорош, на уровне мирного времени или на уровне Украины – 55%. У нас было небольшое количество отказов, и они были не сразу, а в середине интервью. Я был доволен этим показателем,

– рассказал руководитель ИКАР.

Александр Шульга сообщил, что подобные опросы планируют проводить раз в месяц и следующие результаты будут в конце января.

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