У украинца Уткина, которого удерживают боевики, серьезные проблемы со здоровьем

Омбудсмен Людмила Денисова бьет тревогу из-за состояния здоровья украинца Виктора Уткина. Боевики незаконно удерживают его в Макеевской исправительной колонии №32.

По словам Денисовой, у Уткина – серьезные проблемы со здоровьем. Ведь оккупанты лишили его надлежащего медицинского обеспечения и питания.

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Когда и как боевики задержали украинца

Российские наемники задержали Виктора в мае 2018 года во время пересечения блокпоста "Еленовка" . Он ехал из Волновахи в оккупированный Донецк – к родной сестре.

. Он ехал из Волновахи в оккупированный Донецк – к родной сестре. Сначала мужчину удерживали в тюрьме так называемого "министерства госбезопасности донецких боевиков", где он подвергся бесчеловечным пыткам .

. Весной 2020 года "суд оккупантов" обвинил Уткина в шпионаже и отправил гражданина Украины за решетку на 13 лет.

Уткину необходимо срочное лечение

Денисова пояснила, что у Уткина – хроническая болезнь Боткина, проблемы с позвоночником. В глазах у него – имплантированные искусственные хрусталики. Мужчина должен регулярно ходить на профилактические осмотры. Кроме этого, украинцу нужны лекарства для улучшения мозгового кровообращения, снижения давления, противогрибковые препараты и лечение стоматолога.

Раньше, еще до карантина, сестра Виктора могла ежемесячно навещать его по нескольку раз. Впрочем, из-за пандемии коронавируса COVID-19 оккупанты сократили количество разрешенных свиданий с близкими.

Виктор не получает жизненно необходимых лекарств, а состояние его здоровья ухудшается. В условиях исправительного учреждения ему не оказывают никакой медицинской помощи,

– пояснила Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что боевики нарушают не только законодательство Украины, но и нормы международного права. Она призвала представителей Красного Креста в Украине посетить Уткина и посодействовать его немедленной госпитализации. Учитывая критическое состояние здоровья Уткина, чиновница требует немедленного его освободить.

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Отрывок из сообщения Денисовой в телеграм-канале:

"Все вышеназванные действия в отношении Виктора Уткина являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в частности Женевских конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским конвенциям от 1977 года и Европейской конвенции по защите прав и основных свобод человека 1950 года. Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно нанести визит Виктору Уткину, способствовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью. Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи и поднятия вопроса об его освобождении по состоянию здоровья. Учитывая критическое состояние здоровья Виктора Уткина требую немедленного его освобождения!"