У Украины достаточно оружия, чтобы встретить врага, но возможны отдельные вызовы, – Данилов

Украина имеет достаточное количество оружия, чтобы встретить врага в случае полномасштабного вторжения России. И хотя сейчас возле украинской границы не наблюдают "большое скопление" российских войск, такая угроза существует постоянно.

Об этом сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью. Он отметил, что Украина уже 7 лет живет в ситуации постоянной угрозы полномасштабного вторжения России.

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Однако только сейчас, по словам Данилова, этот вопрос поднялся на очень высокий уровень.

Угроза у нас остается всегда, еще раз подчеркиваю. Но сейчас очень многие страны взяли на себя обязательства, если Россия осуществит вторжение, дать адекватный ответ,

– заметил секретарь СНБО.

Оружия достаточно, но есть одно "но"

Данилов добавил, что оружия у Украины достаточно, чтобы встретить врага, в частности для территориальной обороны. Но другое дело, если враг привлечет авиацию.

"Это для нас будет определенным вызовом. Но я уверен, что мы будем защищать свою страну, это наша земля, и мы отсюда никуда убираться не планируем", – подчеркнул секретарь СНБО.

Также он объяснил, что для полномасштабного вторжения России нужно в 3 – 5 раз больше войск, чем сейчас караулит на российско-украинской границе.

Угроза полномасштабного вторжения России

Еще в октябре 2021 года американские СМИ начали говорить о наращивании Россией войск возле границы с Украиной и угрозе полномасштабного вторжения в Украину уже в начале 2022 года.

Из-за угрозы вторжения ряд западных партнеров Украины призвали Россию к деэскалации и пригрозили последствиями в случае агрессии.

В Минобороны из-за угрозы вторжения расширили перечень специальностей, представительницы которых должны встать на учет в военкомате.

На фоне угрозы вторжения, Россия фактически поставила ультиматум США и НАТО и обнародовала перечень "гарантий безопасности", среди которых запрет Украине стать членом Альянса.

Переговоры по "гарантиям безопасности" между США и Россией могут состояться в 2022 году.

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