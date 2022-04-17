У Украины есть будущее – это точно, – Зеленский рассказал о проекте восстановления государства

Владимир Зеленский подчеркнул, что у Украины точно есть будущее. По его словам, это то, что мотивирует нас бороться сейчас с агрессором.

Президент отметил, что противостояние продолжается на поле боя и круглосуточно на дипломатическом, информационном и экономическом фронтах. Об этом он сообщил во время своего видеообращения 16 апреля, пишет 24 канал.

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Будущее – это то, что позволяет нам планировать жизнь после войны. Наше украинское свободное, суверенное и демократическое будущее. Обязательно – мирное. Обязательно – с развитием,

– сказал глава государства.

Совещание относительно восстановления украинских городов

Владимир Зеленский рассказал, что днем ​​провел совещание, посвященное восстановлению наших городов. Он подчеркнул, что предстоит колоссальный объем работы. Однако все же меньше, чем защитить государство.

Меньше, чем мы все – все украинцы, наша армия и весь наш народ – уже реально осуществляем. Так что не стоит бояться масштаба,

– продолжил президент.

Важное в проекте восстановления Украины

По словам главы государства, задача состоит не только в том, чтобы физически восстановить дома, квартиры, мосты, дороги, предприятия и социальную инфраструктуру, разрушенные российскими войсками. И не только в том, чтобы вернуть людям все, чего они лишились, и дать им новую основу в жизни.

Сейчас – исторический момент. Момент, когда мы можем раз и навсегда решить многие устаревшие проблемы всей среды нашей жизни,

– отметил Владимир Зеленский.

Когда можем:

сделать качественную городскую планировку там, где ее не было;

учесть реальные транспортные потоки;

гарантировать энергосбережение, экологичность материалов, инклюзивность.

"Это если говорить о том, что касается организации пространства жизни и качества восстановления. Но есть и то, что касается справедливости", – указал президент.

Десятилетиями существовали очереди на жилье

Украинский лидер напомнил, что "десятилетиями существовали и никогда не заканчивались очереди на жилье. Это было еще с советских времен".

Миллионы людей знают, как это тяжело получить свое жилье, заработать на свою собственную квартиру, построить свой дом. Особенно болезненно это всегда было для военных, правоохранителей, работников бюджетной сферы. Для тех, кто работает на общество и получает за это от государства совсем немного,

– подчеркнул политик.

"В прошлом году я ставил задачу – сделать все, чтобы можно было обеспечить жильем всех стоящих в очереди ветеранов. Дальше мы планировали перейти к обеспечению жильем всех наших военных", – добавил он.

Задание на масштаб всего государства

По словам президента, сейчас фактически расширяется эта задача на масштаб всего государства.

Его детализируют так, чтобы это было настоящей модернизацией украинских городов и общин. А еще совмещаем это с программой энергомодернизации жилья,

– подытожил Владимир Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео