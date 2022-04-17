Президент зазначив, що протистояння триває на полі бою й цілодобово на дипломатичному, інформаційному та економічному фронтах. Про це він повідомив під час свого відеозвернення 16 квітня, пише 24 канал.

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Майбутнє – це те, що дає нам змогу планувати життя після війни. Наше українське вільне, суверенне й демократичне майбутнє. Обов'язково – мирне. Обов'язково – з розвитком,

– сказав глава держави.

Нарада з відбудови українських міст

Володимир Зеленський розповів, що вдень провів нараду, яка була присвячена відбудові наших міст. Він наголосив, що попереду колосальний обсяг роботи. Однак все ж менший, аніж захистити державу.

Менший, ніж те, що ми всі – всі українці, наша армія та весь наш народ – уже реально здійснюємо. Тож не варто боятися масштабу,

– продовжив президент.

Важливе у проєкті відбудови України

За словами глави держави, завдання полягає не лише у тому, щоб фізично відновити будинки, квартири, мости, дороги, підприємства та соціальну інфраструктуру, які були зруйновані російськими військами. І не тільки в тому, щоб повернути людям усе, що вони втратили, і дати їм нову основу в житті.

Зараз – історичний момент. Момент, коли ми можемо раз і назавжди вирішити багато застарілих проблем усього середовища нашого життя,

– зазначив Володимир Зеленський.

Коли можемо:

зробити якісне міське планування там, де його не було;

врахувати реальні транспортні потоки;

гарантувати енергозбереження, екологічність матеріалів, інклюзивність.

"Це якщо говорити про те, що стосується організації простору життя та якості відбудови. Але є й те, що стосується справедливості", – вказав президент.

Десятиліттями існували черги на житло

Український лідер нагадав, що "десятиліттями існували й ніколи не закінчувалися черги на житло. Це було ще з радянських часів".

Мільйони людей знають, як це важко – отримати своє житло, заробити на свою власну квартиру, побудувати свій дім. Особливо болісно це завжди було для військових, правоохоронців, працівників бюджетної сфери. Для тих, хто працює на суспільство й отримує за це від держави зовсім небагато,

– підкреслив політик.

"Минулого року я ставив завдання – зробити все, щоб можна було забезпечити житлом усіх ветеранів, які стояли в черзі. Далі ми планували перейти до забезпечення житлом усіх наших військових", – додав він.

Завдання на масштаб усієї держави

Зі слів президента, зараз фактично розширується це завдання на масштаб усієї держави.

Його деталізують так, щоб це було справжньою модернізацією українських міст і українських громад. А ще поєднуємо це з програмою енергомодернізації житла,

– підсумував Володимир Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео