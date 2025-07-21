Об этом в эфире 24 Канала отметил бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Он добавил, что канцлер Германии, выступая в Бундестаге, отстаивает расходы на оборону своей страны, на безопасность Балтийского региона и на поддержку Украины. Впрочем, за эти действия ему приходится платить политическую цену.

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Украинцы платят за бездействие других – жизнью

Следует доверять не громким заголовкам, а реальным поступкам союзников Украины.Он объяснил, что канцлер Германии не стремится к громкой публичности, но последовательно пытается преодолеть стену непонимания со стороны оппозиции.

Германия – первая и пока единственная страна, которая покупает оружие у США и передает его Украине. Хорошие примеры также демонстрируют Финляндия и Дания – лидеры обеих стран остаются преданными союзниками Украины.

Без громких заявлений, гигантских планов или твитов – они просто действовали правильно. Знаете, у Украины есть настоящие друзья. Есть друзья по войне, которые преданы делу, но есть и очень мощный враг в виде России, которая имеет союзников, таких как Китай. Они показывают, что значит быть настоящим союзником на фронте в Украине,

– сказал Габриэлюс Ландсбергис.

Он добавил, что три с половиной года украинской борьбы должны заставить Запад наконец признать, что на самом деле происходит. Несмотря на то, что президент Дональд Трамп открыл новую страницу с давлением на Россию, уже через два дня стало очевидно: на самом деле ничего не изменилось.

Ландсбергис отметил, что именно поэтому он критически относится к показательному и громкому способу "создания" политики вместо реальных решений и действий, которые действительно могли бы помочь Украине на передовой. Украинцы ежедневно платят за бездействие других своей жизнью.

Кто не будет покупать оружие для Украины?

Другая сторона медали заключается в том, что есть лишь ограниченная возможность понять, что происходит на Западе, ведь слишком много внимания уделяется псевдособытиям и псевдореальности.

"Например, сейчас говорят, что ожидается огромная поддержка от США, которую профинансируют европейские страны, и она поступит в Украину, позволив стабилизировать ситуацию. Но я предлагаю разобраться с фактами. Кто на самом деле будет платить? Где очереди стран, которые хотят купить американское оружие? Я слышал, что Германия планирует закупить несколько батарей Patriot. Это важно. Но кто еще? Мы слышали, что Италия и Франция этого не планируют", – сказал Ландсбергис.

Он добавил, что это может стать еще одним громким заголовком с минимальными последствиями. Нужно, чтобы люди на Западе начали давить на свои правительства, чтобы те переходили к реальным действиям. Есть вероятность, что ситуация может меняться. Он добавил, что поверит в заявления, когда увидит действия. Когда увидит, что оружие, за которое заплатила Европа, американцы доставили и оно наконец используется против российских целей – в России, в Украине.

"Когда ракета будет лететь в направлении Москвы или вглубь России, я скажу: "Хорошо. Наконец-то". Потому что до сих пор мы видели много обещаний и очень мало прогресса", –подытожил Ландсбергис.

К слову, Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил, что Украина не выиграет, если только будет обороняться, поэтому ей необходимо "переходить в наступление". Президент США также подчеркнул, что предоставит Киеву военную помощь. Вероятно, он имел в виду необходимость отвоевывать и возвращать оккупированные россиянами украинские регионы.