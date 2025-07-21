Про це в ефірі 24 Каналу зазначив колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. Він додав, що канцлер Німеччини, виступаючи у Бундестазі, відстоює витрати на оборону своєї країни, на безпеку Балтійського регіону та на підтримку України. Втім, за ці дії йому доводиться платити політичну ціну.

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Українці платять за бездіяльність інших – життям

Слід довіряти не гучним заголовкам, а реальним вчинкам союзників України.Він пояснив, що канцлер Німеччини не прагне до гучної публічності, але послідовно намагається подолати стіну нерозуміння з боку опозиції.

Німеччина – перша і наразі єдина країна, яка купує зброю у США і передає її Україні. Хороші приклади також демонструють Фінляндія та Данія – лідери обох країн залишаються відданими союзниками України.

Без гучних заяв, гігантських планів чи твітів – вони просто діяли правильно. Знаєте, в України є справжні друзі. Є друзі по війні, які віддані справі, але є й дуже потужний ворог у вигляді Росії, яка має союзників, таких як Китай. Вони показують, що означає бути справжнім союзником на фронті в Україні,

– сказав Габріелюс Ландсбергіс.

Він додав, що три з половиною роки української боротьби мають змусити Захід нарешті визнати, що насправді відбувається. Попри те, що президент Дональд Трамп відкрив нову сторінку з тиском на Росію, вже за два дні стало очевидно: насправді нічого не змінилося.

Ландсбергіс зазначив, що саме тому він критично ставиться до показового й гучного способу "творення" політики замість реальних рішень і дій, які справді могли б допомогти Україні на передовій. Українці щодня платять за бездіяльність інших своїм життям.

Хто не буде купувати зброю для України?

Інша сторона медалі полягає в тому, що є лише обмежена можливість зрозуміти, що відбувається на Заході, адже надто багато уваги приділяється псевдоподіям і псевдореальності.

"Наприклад, зараз говорять, що очікується величезна підтримка від США, яку профінансують європейські країни, і вона надійде до України, дозволивши стабілізувати ситуацію. Але я пропоную розібратися з фактами. Хто насправді буде платити? Де черги країн, які хочуть купити американську зброю? Я чув, що Німеччина планує закупити кілька батарей Patriot. Це важливо. Але хто ще? Ми чули, що Італія і Франція цього не планують", – сказав Ландсбергіс.

Він додав, що це може стати ще одним гучним заголовком із мінімальними наслідками. Потрібно, щоб люди на Заході почали тиснути на свої уряди, аби ті переходили до реальних дій. Є ймовірність, що ситуація може змінюватися. Він додав, що повірить у заяви, коли побачить дії. Коли побачить, що зброя, за яку заплатила Європа, американці доставили і вона нарешті використовується проти російських цілей – у Росії, в Україні.

"Коли ракета летітиме в напрямку Москви чи вглиб Росії, я скажу: "Добре. Нарешті". Бо досі ми бачили багато обіцянок і дуже мало прогресу", –підсумував Ландсбергіс.

До слова, Дональд Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським заявив, що Україна не виграє, якщо лише оборонятиметься, тому їй необхідно "переходити в наступ". Президент США також наголосив, що надасть Києву військову допомогу. Ймовірно, він мав на увазі необхідність відвойовувати й повертати окуповані росіянами українські регіони.