Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що імовірно, Трамп, заявляючи про важливість ЗСУ проводити наступальні дії, мав на увазі не заходження на територію Росії. Президент США, можливо, наголошував на необхідності відвойовувати і повертати окуповані росіянами українські регіони.

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Яка зброя необхідна Україна для наступу?

Рейтерович підкреслив, що Трамп міг сказати Зеленському про необхідність наступальних дій з боку України, тому що він має військову освіту. Він вчився у військовій академії США у Вест-Пойнті.

Очевидно, що він не сильно в цьому, на жаль, розбирається, але певні загальні уявлення у нього, ймовірно, є,

– припустив політолог.

Проте, на його думку, важко сказати, чи відомо Трампу про те, вистачає чи ні Україні зброї і техніки для того, щоб йти у наступ.

Ми не знаємо, які дані йому надають, що конкретно йому говорила Україна. Він може подивитися, наприклад, на номенклатуру тої зброї та техніки, що отримає Україна від США, європейських партнерів, і побачити, що, наприклад, там менше зброї наступального характеру, а більше якоїсь іншої,

– зауважив він.

Якщо, за словами Рейтеровича, Трамп дійсно зробив таку заяву, а наразі спростувань не було, то не можна виключати, що таке його висловлювання дійсно було.

Для України це шанс, тому що тепер вона може сказати, що зацікавлена в поверненні своїх територій. Однак для цього їй потрібне конкретне озброєння та техніка. І йдеться не про танки, тому що їхня роль у сучасних умовах дуже сильно змінилася у бік зменшення їх використовування,

– пояснив він.

Водночас, як відзначив політолог, легка бронетехніка дуже потрібна Україні, і, на щастя, її Сили оборони отримують наразі стільки, що закривають навіть не мінімальні потреби. Її Києву надсилають європейські країни, Сполучені Штати, Австралія. Проте саме на цій легкій техніці можна здійснювати і наступальні дії.

Нагадаю, що Курська операція проводилася Україною за допомогою дронів та легкої бронетехніки. Танки не так активно тоді використовувалися. Переважно там були залучені бронетранспортери, щоб можна було швидко пересуватися, брати під контроль певні території тощо,

– наголосив Ігор Рейтерович.

Тому Трамп, резюмував політолог, міг зробити таку заяву, тому що, ймовірно, хоче побачити від України здатність опиратися та діяти на рівних з Росією. Також з черговим терористичним обстрілом, які введуть росіяни, до Трампа все більше приходить розуміння, що Україні треба активніше допомагати зброєю, інакше Росія не сяде за стіл перемовин.

Зауважимо, що за інформацією журналістів WP, під час розмови 4 липня з Володимиром Зеленським Дональд Трамп запитував у президента України, чи може він вдарити по Москві та Санкт-Петербургу.

Український лідер відповів, що це можливо, якщо українські сили матимуть відповідну зброю.

Також під час розмови президент США заявив Зеленському, що Україна не виграє, якщо буде тільки оборонятися. Їй потрібно переходити до наступальних дій.