Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что вероятно, Трамп, заявляя о важности ВСУ проводить наступательные действия, имел в виду не заход на территорию России. Президент США, возможно, отметил необходимость отвоевывания и возвращения оккупированных россиянами украинских регионов.

Читайте также 50 дней лета: может ли ультиматум Трампа остановить наступление России и как это бьет по Украине

Какое оружие необходимо Украине для наступления?

Рейтерович подчеркнул, что Трамп мог сказать Зеленскому о необходимости наступательных действий со стороны Украины, потому что он имеет военное образование. Он учился в военной академии США в Вест-Пойнте.

Очевидно, что он не сильно в этом, к сожалению, разбирается, но определенные общие представления у него, вероятно, есть,

– предположил политолог.

Однако, по его мнению, трудно сказать, известно ли Трампу относительно того, хватает или нет Украине оружия и техники для того, чтобы идти в наступление.

Мы не знаем, какие данные ему предоставляют, что конкретно ему говорила Украина. Он может посмотреть, например, на номенклатуру того оружия и техники, что получит Украина от США, европейских партнеров, и увидеть, что, например, там меньше оружия наступательного характера, а больше какого-то другого,

– отметил он.

Если, по словам Рейтеровича, Трамп действительно сделал такое заявление, а опровержений пока не было, то нельзя исключать, что такое его высказывание имело место.

Для Украины это шанс, потому что теперь она может сказать, что заинтересована в возвращении своих территорий. Однако для этого ей нужно конкретное вооружение и техника. И речь идет не о танках, потому что их роль в современных условиях очень сильно изменилась в сторону уменьшения их использования,

– пояснил он.

В то же время, как отметил политолог, легкая бронетехника очень нужна Украине, и, к счастью, ее Силы обороны получают сейчас столько, что закрывают даже не минимальные потребности. Ее Киеву присылают европейские страны, Соединенные Штаты, Австралия. Однако именно на этой легкой технике можно осуществлять и наступательные действия.

Напомню, что Курская операция проводилась Украиной с помощью дронов и легкой бронетехники. Танки не так активно тогда использовались. Преимущественно там были привлечены бронетранспортеры, чтобы можно было быстро передвигаться, брать под контроль определенные территории и т.д,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Поэтому Трамп, резюмировал политолог, мог сделать такое заявление, потому что, вероятно, хочет увидеть от Украины способность сопротивляться и действовать на равных с Россией. Также с очередным террористическим обстрелом, которые введут россияне, к Трампу все больше приходит понимание, что Украине надо активнее помогать оружием, иначе Россия не сядет за стол переговоров.

Заметим, что по информации журналистов WP, во время разговора 4 июля с Владимиром Зеленским Дональд Трамп спрашивал у президента Украины, может ли он ударить по Москве и Санкт-Петербургу.

Украинский лидер ответил, что это возможно, если украинские силы будут иметь соответствующее оружие.

Также во время разговора президент США заявил Зеленскому, что Украина не выиграет, если будет только обороняться. Ей нужно переходить к наступательным действиям.