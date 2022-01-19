У Украины есть шанс стать лидером в области кибербезопасности

Из-за агрессии Кремля расходы как бизнеса, так и государства на кибербезопасность будут существенно расти. Это может как нанести ущерб, так и стать конкурентным преимуществом. Далее читайте на украинском.

Україна – на передньому краї

75% світових втрат від NotPetya прийшлися на Україну (дослідження ESET). Збитки від нього складають близько 10 мільярдів доларів.

Важливо Кібератака на Україну може бути підготовкою до широкомасштабної агресії

Пармі Олсон, аналітик Bloomberg, припускає, що остання кібератака на більш ніж 70 держустанов в Україні може поширитися по всьому світу. Зокрема, через можливу причетність до неї Кремля та наявність ознак того, що її реалізація відбувалася з різних точок світу.

Атака схожа на ті, з якими Україна та світ стикалися раніше, та в яких звинувачували Росію. І, враховуючи сезонне загострення у сусіда-агресора, цілком ймовірно, що ця атака буде далеко не останньою. І нові, більш суттєві втрати, можуть чекати нас в майбутньому.

Глобальний виклик

Але питання не тільки в прямих втратах.

Якщо подивитися останній прогноз ризиків Давоського форуму, то одну з лідерських позицій посідає ризик того, що зв'язки між розвиненими країнами та тими, що розвиваються, будуть погіршуватися саме з міркувань кібербезпеки.

Адже країни, що мають спроможність приділити значну увагу та ресурси своїй кібербезпеці, можуть стати об'єктом кібератак, що здійснюватимуться з менш підготовлених до цього виклику держав. А, значить, може запуститися ланцюгова реакція обмеження та ускладнення цифрових контактів між двома світами задля зменшення рівня кіберзагроз.

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Необхідно інвестувати у кібербезпеку

Для нас це особливо важливо, бо вже є прецедент, коли швейцарська компанія відмовила у виплаті страхового відшкодування потерпілій від NotPetya чиказькій продовольчій компанії, пославшись на те, що це збитки, спричинені війною між Україною та Росією, які не покриваються страховкою.

І, хоча, в останній атаці, скоріш за все, як і у попередніх, винний саме Кремль, та, за попередніми ознаками, виходила вона в тому числі з окремих країн ЄС і США, але навряд чи це турбуватиме західні компанії під час побудови своїх регламентів безпеки.

А, значить, на додаток до прямої шкоди від кібератак, ми можемо зіткнутися з викликом підвищених стандартів безпеки до процесу цифровізації, які вимагатимуть як від держави, так і від бізнесу інвестування значних ресурсів у кібербезпеку.

Велика можливість

Але для нас це може перетворитися на можливість. Залежно від того, як ми це використаємо.

Якщо діятимемо розумно, то атаки Кремля можуть стати для нас поштовхом у тому, щоб в питаннях кібербезпеки стати одними з найкращих. Перегнавши тих, хто, не маючи "хворих сусідів", може собі дозволити ще трохи посидіти у "теплій ванні".