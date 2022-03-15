У Украины есть возможность быть первой, – военный эксперт о региональных союзах взамен НАТО

15 марта 2022 , 20:30
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Российско-украинская война может изменить мировой порядок. Следовательно, региональные союзы встанут перед глобальными.

В то же время, такие организации как НАТО или ОДКБ будут на втором плане. Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный эксперт Олег Жданов.

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Что означают региональные союзы

По его словам, на смену глобализации придут региональные союзы. Они будут строиться на сотрудничестве:

  • прежде всего с ближайшими государствами-соседками;
  • затем – со странами-партнерами.

У нас есть возможность первыми построить такие региональные союзы,
– подчеркнул Жданов.

Он отметил, что если результаты победы Украины повлияют на состояние России и эта "империя зла" развалится, то НАТО будет под большим вопросом.

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Автор: Анастасія Мигидюк