Водночас такі організації як НАТО чи ОДКБ будуть на другому плані. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.
Зверніть увагу Нам потрібно шукати нові дієві гарантії, – Зеленський
Що означають регіональні союзи
За його словами, на заміну глобалізації прийдуть регіональні союзи. Вони будуватимуться на співпраці:
- насамперед із найближчими держава-сусідками;
- потім – із країнами-партнерами.
В нас є можливість першими збудувати такі регіональні союзи,
– наголосив Жданов.
Він зауважив, якщо результати перемоги України вплинуть на стан Росії і ця "імперія зла" розвалиться, то НАТО буде під великим питанням.
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