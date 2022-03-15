Водночас такі організації як НАТО чи ОДКБ будуть на другому плані. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

Зверніть увагу Нам потрібно шукати нові дієві гарантії, – Зеленський

Що означають регіональні союзи

За його словами, на заміну глобалізації прийдуть регіональні союзи. Вони будуватимуться на співпраці:

насамперед із найближчими держава-сусідками;

потім – із країнами-партнерами.

В нас є можливість першими збудувати такі регіональні союзи,

– наголосив Жданов.

Він зауважив, якщо результати перемоги України вплинуть на стан Росії і ця "імперія зла" розвалиться, то НАТО буде під великим питанням.

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